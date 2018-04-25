Курс на Восток: Япония и Сингапур возглавили рейтинг паспортных программ мира

Лидерами рейтинга стран с безвизовым доступом для своих граждан стали Япония Сингапур (по 180), Великобритания Австрия (по 177), Канада (176) и Австралия (174). Об этом свидетельствуют данные компаний Henley&Partners и Knight Frank, предоставленные в распоряжение Forbes

Данные рейтинга свидетельствуют о том, что самой привлекательной страной в Европе с точки зрения стоимости паспорта является Мальта — минимальный порог инвестиций в нее составляет €1,2 млн Эта сумма включает в себя невозвратные платежи в Национальный фонд страны, возвратные инвестиции и затраты на покупку или аренду жилья.

Также у россиян пользуется популярностью кипрский паспорт, стоимость которого почти в два раза дороже, чем на Мальте. Причина этого в том, что на оформление гражданства нужно полгода и для его получения не нужно жить на острове до или после. Инвестиции в Кипр возвратные: после трех лет владения недвижимостью инвестор может продать ее, оставив в собственности жилую недвижимость стоимостью не менее 500 000.

Как пояснил эксперт Knight Frank в беседе с Forbes, глобально существуют два разнонаправленных тренда, касающиеся разных типов стран. Высокоразвитые страны — Великобритания, Австралия — у которых давно действовали программы ВНЖ, теперь ужесточают требования к иностранным покупателям. Причина — защита репутации, так как в недвижимость экономически благополучных стран стекаются финансы со всего мира и не всегда они заработаны законным путем.

К примеру, в июле 2017 года правительства Нового Южного Уэльса и Австралии увеличили гербовый сбор с 4% до 8% для иностранных покупателей, а также налог на землю с 0,75% до 2%.

Правительство Великобритании в ноябре 2017 года объявило о планах введения налога на прирост капитала, который будет относиться к нерезидентам страны, обладающим как коммерческой, так и жилой недвижимостью. Аналогичные меры запланировало и правительство Новой Зеландии — они собирается ввести налог на прирост капитала для собственников, которые в течение пяти лет после покупки недвижимости будут продавать ее. Сейчас этот срок составляет два года.

Также ужесточаются меры на Кипре: вводятся новые правила получения гражданства через инвестиции и для регулирования процесса будет создан специальный комитет по надзору и контролю (OversightandControlCommittee).

В то же время другие страны, с развивающейся экономикой, напротив, заинтересованы в притоке инвестиций, поэтому они облегчают условия покупки недвижимости иностранцами (островные государства и т.п.). К примеру, несколько островов Карибского бассейна недавно сократили объем требуемых инвестиций на 50% или привязали получение гражданства с единовременными взносами в фонды помощи пострадавшим во время ураганов или фонды экономического развития.

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