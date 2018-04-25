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Сиротам в Приморье с компенсируют оплату съемного жилья за счет бюджетных средств
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Сиротам в Приморье с компенсируют оплату съемного жилья за счет бюджетных средств 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Приморские власти решили компенсировать аренду жилья детям‐сиротам. Об этом сообщил сайт Deita.ru со ссылкой на пресс‐службу администрации Приморского края.
Проект закона, устанавливающий дополнительную меру поддержки для наименее защищенных граждан, был разработан по поручению главы края Андрея Тарасенко. Согласно одобренному документу, ежемесячная компенсация оплаты съемного жилья за счет бюджетных средств будет полагаться
детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.
Купить жилье на вторичном рынке практически невозможно — квартиры по метражу не подходят под условия госзадания. Поэтому принято решение выплачивать компенсации из краевого бюджета за съем жилья до момента, пока не будет предоставлена квартира
— заявил Андрей Тарасенко.
В 2018 году двое детей‐сирот будут обеспечены квартирами. На данный момент готовятся конкурсные процедуры по закупке квартир. Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
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