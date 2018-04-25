В Хабаровском крае разработан закон для защиты дольщиков

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт в ходе ежегодного отчета перед парламентариями Законодательной Думы региона рассказал о планах по развитию жилищного строительства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Глава региона подчеркнул, что на планы по завершению ряда крупных строек в регионе повлияла непростая экономическая ситуация 2015-2016 годов. Ухудшилось положение ряда застройщиков. В результате замедлилось, а в ряде случаев практически остановилось строительство объектов бывшего «Дальспецстроя» , групп компаний «Амурские зори», «Грант».

«Людей эта ситуация беспокоит. Это сотни квартир. Мы ни в коем случае не оставим людей со своими проблемами. Работаем в том числе с правоохранительными органами , руководителями компаний-застройщиков, потенциальными инвесторами. У нас есть положительный опыт решения проблем пострадавших дольщиков. Сдан первый комплекс на жилом комплексе по переулку Хорышева — улице Таймырской на 159 квартир», — сказал Вячеслав Шпорт.

По словам губернатора, в целях создания дополнительных стимулов для инвесторов, усиления защиты прав участников долевого строительства, правительство края подготовило специальный законопроект. Он будет вынесен на общественное обсуждение.

«Прошу вас, уважаемые депутаты, рассмотреть законопроект в приоритетном порядке и принять его в весеннюю сессию», — сказал глава региона.

Вместе с тем, Вячеслав Шпорт подчеркнул, что ситуация на рынке жилищного строительства постепенно выравнивается. Это касается и ипотечного кредитования. В прошлом году жители края взяли ипотечных кредитов на сумму более 21 млрд рублей. Это на 20% больше, чем годом ранее. В первом квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем жилищного кредитования почти удвоился. С учетом этих тенденций глава региона поручил правительству разработать перспективный план по наращиванию объемов ввода жилья в крае. Вячеслав Шпорт также подробно остановился на вопросах, связанных с ликвидацией аварийного жилья. За семь лет в рамках адресной программы в регионе построено 52 малоэтажных дома. Жилищные условия улучшили почти 3 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2018 года в крае признано аварийным 91,3 тыс. кв. м. жилья. По поручению главы государства в стране разрабатывается новый механизм ликвидации аварийного фонда и строительства жилья.