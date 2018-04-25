При пожаре в Приморском крае погиб двухлетний ребенок

В квартире дома на улице Строительная в городе Фокино по неизвестной причине произошло возгорание. В момент ЧП в квартире был двухлетний малыш, которого мать заперла в квартире. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.

Молодая женщина ушла по делам, закрыв ребенка одного в квартире. Увидев задымление, соседи вызвали пожарных. Подросток, оказавшийся рядом, вытащил малыша из горящего помещения до прибытия оперативных служб. Однако медики не смогли помочь пострадавшему и ребенок скончался в больнице.

Подробности трагедии уточняются.