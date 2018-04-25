При пожаре в Приморском крае погиб двухлетний ребенок 

В квартире дома на улице Строительная в городе Фокино по неизвестной причине произошло возгорание. В момент ЧП в квартире был двухлетний малыш, которого мать заперла в квартире. Об этом сообщил сайт DEITA.RU.
Молодая женщина ушла по делам, закрыв ребенка одного в квартире. Увидев задымление, соседи вызвали пожарных. Подросток, оказавшийся рядом, вытащил малыша из горящего помещения до прибытия оперативных служб. Однако медики не смогли помочь пострадавшему и ребенок скончался в больнице.
Подробности трагедии уточняются.
Двое детей семи и 10 лет получили травмы после того, как неизвестный кинул в квартиру коктейль Молотова в Челябинске. В квартире были взрослые, которые сумели справиться с огнем до приезда пожарных. Ведется розыск злоумышленника.