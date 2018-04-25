Крупный застройщик в Петербурге и Ленобласти заявит о банкротстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 25 апреля. / ТАСС /. Застройщик «Норманн», у которого в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 6 тыс. дольщиков, намерен подать заявление о банкротстве трех своих компаний. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"Компания «Норманн» официально заявляет о том, что в целях предотвращения негативных сценариев по утрате контроля над процессом завершения строительства, вследствие подачи исков о банкротстве бывшими дольщиками Компании, на официальном сайте http://se.fedresurs.ru/ разместила извещение о своем намерении подать заявление о банкротстве своих трех компаний", — говорится в сообщении.

Как уточняется, это, прежде всего, техническая мера, позволяющая компании в рамках действующего законодательства держать ситуацию под контролем. «Компания создавалась для того, чтобы люди могли получить жилье по доступным ценам, и мы делаем все возможное для достройки всех своих объектов незавершенного строительства», — добавили в компании.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства Ленинградской области, у застройщика в области и Петербурге порядка 6 тыс. дольщиков. Компания является активным строителем во Всеволожском районе области, где возводит пять очередей жилого фонда. Власти Санкт-Петербурга держат на контроле завершение объекта застройщиком ООО «Норманн-Юг» (одна из компаний «Норманн») в поселке «Металлострой», который должен был завершить объект в конце 2015 года.

В феврале этого года Управление федеральной службы судебных приставов Петербурга заявило о возбуждении семи уголовных дел в отношении гендиректора ООО «Норманн» Бориса Бросалина. Поводом для возбуждения стали семь исполнительных производств на 9 млн рублей в пользу физлиц. Речь идет о долгах перед дольщиками, которые суд постановил выплатить. Пять уголовных дел возбуждены по статье «Неисполнение решения суда», еще два — по статье «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности». Расследование продолжается.

Дольщики в Петербурге и Ленинградской области

Ранее Власти Петербурга заявляли о намерении полностью решить проблему обманутых дольщиков к 2019 году. В прошлом году в городе сдали о в эксплуатацию 33 долгостроя почти на 10 тыс. квартир, в 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 30 многоквартирных проблемных жилых домов на 10 тыс. квартир. При этом в Ленинградской области сейчас всего насчитывается 80 тыс. дольщиков.