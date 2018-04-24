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Несносимые пятиэтажки ждет реконструкция
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Несносимые пятиэтажки ждет реконструкция 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Во вторник, 24 апреля, ассоциация городских землевладельцев обсудила тему реконструкции пятиэтажек, не вошедших в программу реновации. Вопрос касается более четырех тысяч домов.
В городскую программу реновации вошли больше пяти тысяч домов. А между тем в столице остается еще около четырех тысяч пятиэтажек, не включенных в программу обновления жилищного фонда, но жители которых хотели бы улучшить свои условия.
Директор ассоциации городских землевладельцев Валерий Чернышов рассказал, что для таких домов планируется реализовать программу реконструкции — при условии, если на общем собрании собственников две трети жильцов выступят за.
Реконструкция предполагает, что, не затрагивая старый фундамент, отступив от дома по периметру на два-три метра, вокруг жилой постройки вкрутят новые монолитные сваи, на которых возведут капитальную стену дома с панорамными окнами. В результате этого увеличится площадь квартир, появятся лифты, дополнительные этажи, будут заменены все инженерные сети, здание получит новый облик, а москвичи останутся жить на прежнем месте, никуда не переезжая. Более того, после проведенных работ рыночная стоимость квартир вырастет. А жильцы получат преимущество и смогут приобрести дополнительную квартиру в надстроенной части дома по себестоимости строительства. Реконструкцию планируется проводить в рамках государственной программы «Жилище».
— Данный проект является социальным и реализуется за счет средств инвесторов-застройщиков, — сказал Валерий Чернышов. — Совершить преображение таким образом можно даже с самыми безнадежными постройками.
Слова директора ассоциации городских землевладельцев подтверждает и архитектор, член Союза архитекторов и почетный строитель Москвы Алексей Кротов.
— У большинства пятиэтажек срок эксплуатации — свыше 120 лет, — сказал он. — Если провести грамотную реконструкцию, хрущевки простоят еще очень долго.
Примером успешной реновации, не потребовавшей сноса здания, стал дом 32 по улице Мишина. В 2012 году, после восьми лет планирования и исследований, четырехэтажная постройка стала девятиэтажкой — к дому надстроили пять этажей, а существующие — расширили.
В среднем на первых этажах квартиры стали больше на 18 квадратных метров, а общая площадь здания увеличилась в три раза. Реконструкцию дома проводило товарищество собственников жилья, и бюджетные деньги в проект не вкладывались.
При этом городские власти помогали москвичам разбираться с проектированием и необходимыми согласованиями. В итоге — в доме новые трубы, окна, трехметровые потолки.
— Этот дом, к сожалению, пока единственный в Москве, который был реконструирован, — сказал Валерий Чернышов. — Но я надеюсь, что благодаря госпрограмме мы сможем «реанимировать» и все остальные пятиэтажки.
Планируется, что оказывать помощь ТСЖ будут и префектуры округов, и муниципальные депутаты. До и после реконструкции домов проведут государственную экспертизу, а принимать работы будет государственная комиссия.
Самый затяжной этап в подготовке к реконструкции — оформление документов.
В среднем этот процесс занимает полтора года.
Тем временем жители пятиэтажек программу реконструкции поддерживают.
— В нашем доме 76 квартир, и жители 72 из них проголосовали за реконструкцию, — отметила председатель пятиэтажного дома 21 по улице Паперника Марина Кулик. — Мы надеемся, что это улучшит наши жилищные условия.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Широков, председатель Комитета торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ:
— Решить проблему ветхих домов можно только коллективно. Именно поэтому к вопросу реконструкции жилых построек подключаются и город, и инвесторы, и сами жители. Причем именно собственники квартир вправе решать, будет реконструироваться их дом или нет. Ни для кого не секрет, что дома разрушаются быстрее, чем ремонтируются. Здесь же наблюдаем дефицит энергомощностей: внутридомовые электросети не позволяют москвичам пользоваться современными электроприборами. В подъездах отсутствует необходимая для комфортной жизни инфраструктура — пандусы, лифты. В сложившейся ситуации реконструкция — это самый подходящий и лучший выход из положения. Мне кажется, программу хорошо было бы реализовать не только в столице, но и в других регионах страны.
Сергей Левкин, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы:
— Дом 32 на улице Мишина — уникальный проект. Реконструкция этой кирпичной четырехэтажки, которая была построена в 1956 году, прошла без отселения жильцов и признана успешной. В результате дом «прирос» дополнительными 30 квартирами общей площадью около 2200 квадратных метров. Предварительно проект прошел согласование с Комитетом по градостроительству и архитектуре города Москвы и префектурой Северного округа столицы. Департаментом разработаны Методические рекомендации для собственников, решивших реконструировать свои дома методом надстройки и обстройки без отселения.
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