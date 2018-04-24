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Первым застройщиком, который начал работать со счетами эскроу, стала компания Брусника
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Первым застройщиком, который начал работать со счетами эскроу, стала компания Брусника 

Единый реестр застройщиков 2 часа назад
Фото: Единый реестр застройщиков
В рамках сделки Сбербанк открыл девелоперской компании кредитную линию на 1,2 млрд руб. для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени. Фото: www.god2018.org Это первая в стране сделка в рамках новой системы финансирования строительства, в Сбербанке. Такой способ финансирования гарантирует девелоперам стабильные денежные поступления, что позволит сдавать объекты в установленные сроки и защитить деньги дольщиков, которые находятся на счетах эскроу до того момента, как дом будет введен в эксплуатацию. Благодаря новой финансовой модели ставка по кредитам по сравнению с классическим проектным финансированием уменьшится. Так, для компании «Брусника» в рамках первого пилотного проекта она может составить 5—7% годовых, в зависимости от объема продаж квартир с использованием счетов эскроу. Покупатель будет совершать сделку уже по новой форме договора долевого участия, в которой будет указано, что он вносит деньги на специализированный банковский счет эскроу. Для дольщика же это гарантирует защиту его денег надежным банковским механизмом. «Генеральный замысел государства — в ближайшие несколько лет полностью заместить деньги дольщиков банковским финансированием, — комментирует событие руководитель компании Брусника Алексей Кроковский (на фото). — Вариант привлечения средства граждан с использованием счетов эскроу является развитием этих идей. Для Брусники и Сбербанка это обычна практика по тестированию новых финансовых инструментов для строительной отрасли. Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот механизм финансирования мы запускаем, не дожидаясь наступления 1 июля (когда вступят в силу поправки в 214-ФЗ, в соответствии с которым при финансировании долевого строительства счета эскроу станут обязательным инструментом — Ред.)», — пояснил топ-менеджер. «Для нас заключение первой сделки является знаковым событием, так как мы понимаем всю важность изменений законодательства как для застройщиков, так и для покупателей квартир и своевременно реагируем на меняющиеся условия рынка, — говорит директор дивизиона Сбербанка „Кредитные продукты и процессы“ Сергей Бессонов. — При этом мы не собираемся останавливаться на достигнутом, и по окончании пилотного проекта будем дальше совершенствовать продукт». Напомним, что счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств. Покупатель квартиры вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры покупателю. Редакция благодарит компанию Брусника за предоставленные фото СПРАВКА ЕРЗ: Брусника Показатели текущего жилищного строительства Объем текущего строительства — 442 187 кв. м Объектов строительства — 35 (в 16 ЖК) Место в ТОП по РФ — 28-е Место в ТОП по Тюменской области — 2-е Место в ТОП по Новосибирской области — 3-е Место в ТОП по ХМАО — 6-е Место в ТОП по Свердловской области — 8-е Показатели по вводу жилья Объем ввода жилья в 2016 г. — 247 754 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2016 году — 15-е Объем ввода жилья в 2017 г. — 227 709 кв. м Место в ТОП по РФ по вводу жилья в 2017 году — 17-е
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