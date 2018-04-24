Детское образовательной учреждение на 1,35 тыс. мест построят в Одинцовском районе

Более 110 миллионов рублей выделили на строительство детского образовательного учреждения на 1,35 тысячи мест в Одинцовском районе Подмосковья , соответствующее распоряжение губернатора Московской области имеется в распоряжении РИАМО

«Признать целесообразным заключение в 2018 году между правительством Московской области и администрацией Одинцовского района соглашения о предоставлении в 2018 году иного межбюджетного трансферта из бюджета Одинцовского района бюджету Московской области в целях обеспечения установленного уровня софинансирования со средствами федерального бюджета мероприятия программы «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы», — говорится в тексте документа.

Трансферт в размере 111 миллионов рублей предоставляется на строительство детского образовательного учреждения на 1,35 тысячи мест по адресу: Одинцовский район, Одинцово, улица Чистяковой.