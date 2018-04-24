Растет спрос на офисы и помещения для складов

В столичные офисы возвращается жизнь. Эксперты зафиксировали рекордный спрос на офисную недвижимость в Москве . Таких результатов не было с 2010 года.

По данным экспертов одной из консалтинговых компаний, в первом квартале этого года объем новых сделок на офисном рынке увеличился до 365 тысяч квадратных метров. Это выше аналогичного периода прошлого года на 55 процентов. Львиная доля сделок (83 процента) пришлась на договоры аренды, около 10 процентов — на пролонгацию старых контрактов.

Приобретают помещение в собственность только в семи из 100 случаев. Спросом пользовались офисы и малой, и большой квадратуры. Активность на рынке проявили как госкорпорации, так и частный бизнес, отмечают аналитики. Однако уже сейчас найти подходящий офис непросто, поэтому предприниматели рассматривают в качестве нового пристанища площади в еще не введенных в эксплуатацию объектах либо предпочитают строить их под себя. И эта тенденция, по словам авторов исследования, сохранится.

За разъяснением мы обратились к руководителю подразделения крупного агентства недвижимости Ивану Бутенко. Озвученные нами данные удивили его.

— Я не знаю, откуда появились такие цифры, — сказал эксперт. — По своему опыту и опыту общения с коллегами из других фирм не сказал бы, что существует ажиотаж на офисы. Есть повышенный спрос на складские и производственные помещения, в Москве они заполнены почти на 80 процентов.

Иван Бутенко оценил состояние рынка офисной недвижимости в столице как среднее.

Аналитики утверждают, что в настоящее время совокупный объем качественных офисных площадей составляет более 20 миллионов квадратных метров. Из них большая часть приходится на офисы класса В. Это достаточно комфортные помещения, которые в целом соответствуют стандартам современных западных офисов.

Из неудобств здесь может быть разве что парковка на улице и отсутствие центральной системы кондиционирования. Они могут располагаться в новых или реконструированных зданиях и старинных особняках, где проведены все необходимые инженерные коммуникации.

Почти 4,5 миллиона квадратных метров приходится на офисы класса А. С ними приобретатель получает в пользование территорию с высоким качеством отделки и современным техническим оснащением. Такие офисы строят в престижных бизнес-центрах и новых помещениях. Клиентам будут доступны подземная парковка, большие залы для проведения конференций, за комфорт будут отвечать службы эксплуатации, управления и безопасности. Элитные офисы подразделяются еще на три класса — в зависимости от дополнительных удобств.

Эксперты отмечают, что в этом году в Москве сдадут в эксплуатацию около 300— 350 тысяч квадратных метров новых помещений. Это на 10–20 процентов меньше, чем в 2017 году. По прогнозам количество новых площадей может стать минимальным за последние 10 лет.

— Если мы берем 100 процентов сделок, то на офисы из них приходится около 30 процентов, — подчеркнул эксперт. — В кризис, как правило, они начинают пустеть. Штат компаний сокращается, и они переезжают из просторных офисов в помещения меньшей площади. Такая тенденция в настоящее время существует на рынке. Она не касается разве что крупных компаний, которые годами не меняют свою локацию.