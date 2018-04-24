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В СПЧ предлагают предоставлять колясочникам приспособленное для них жилье
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В СПЧ предлагают предоставлять колясочникам приспособленное для них жилье 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. В президентском Совете по правам человека (СПЧ) предлагают внести изменения в Жилищный кодекс, предполагающие предоставление инвалидам-колясочникам жилья в постоянное пользование, речь идет о приспособленных для их проживания квартирах на первых этажах новостроек, сообщил РИА Новости замглавы СПЧ Евгений Бобров.
Он рассказал, что 27 апреля в СПЧ планируют провести рабочее совещание по вопросам оформления земли под многоквартирными домами, в этот же день состоится еще одно совещание, на котором будет обсуждаться разработанный в совете законопроект по обеспечению жильем инвалидов-колясочников и предложения по обеспечению жильем многодетных семей.
"Колясочникам предлагаем предоставлять жилье в постоянное пользование; то жилье, которое они занимают, автоматически признавать непригодным для проживания, потому что там нет ни расширенных дверных проемов, ни того, что требуется для колясочников", — рассказал Бобров.
Он отметил, что предлагаемый проект подразумевает, в том числе, возможность предоставления по согласованию с членами семьи жилья в постоянное пользование — по договору безвозмездного пользования.
"То есть речь идет о тех квартирах, которые на первых этажах новостроек, которые специально приспособлены для проживания таких людей. В Москве большой резерв этого жилья и мало что из него им предоставляется. Хотим поправку такую в жилищный кодекс внести прямо", — сказал замглавы СПЧ.
При этом проектом предусмотрено, чтобы членов семьи не снимали с жилищного учета, поскольку это жилье большое по площади, необходимо также, чтобы определенная площадь приходилась и на сиделку, уточнил Бобров.
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