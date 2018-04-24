Ещё
Подмосковье в январе-марте стало лидером среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковье в январе-марте стало лидером среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Московская область в январе-марте 2018 г. заняла первое место среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», Московская область остается крупнейшим вторичным рынком в стране. Так, в I квартале 2018 г. реализация легковых автомобилей с пробегом в Подмосковье составила 25,2 тыс. единиц. Второе место в данном рейтинге сохраняет Москва — в столице за отчетный период было перепродано 24 тыс. машин. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом 21,7 тыс. реализованных автомобилей с пробегом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее в рейтинге следуют Санкт-Петербург и Свердловская область — 15,4 и 13,7 тыс. автомобилей соответственно.
«В топ-10 крупнейших вторичных рынков легковых автомобилей в России по итогам января-марта нынешнего года также попали: Ростовская область (12,6 тыс. штук), Башкортостан (11,8 тыс. штук), Челябинская область (11,5 тыс. штук), Новосибирская область (11,5 тыс. штук) и Татарстан (10,2 тыс. штук)», — заключили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Единый стандарт на основе техтребований на проектирование домов по программе реновации создадут в Москве Заключение о соответствии выдано развлекательно-офисному центру с подземным паркингом во Фрязино Росреестр по Москве провел 343 провероки земельных участков в I квартале 2018 г.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ430
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня6
«Газпром» готов «добить Украину»116
Совет Европы пригрозил наказать Россию284
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии58
Видео
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:48
Пёс за рулём въехал в магазин
Происшествия ДТП
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение