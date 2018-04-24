Подмосковье в январе-марте стало лидером среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом

Агентство «Москва»: последние новости

Единый стандарт на основе техтребований на проектирование домов по программе реновации создадут в Москве

Заключение о соответствии выдано развлекательно-офисному центру с подземным паркингом во Фрязино

Росреестр по Москве провел 343 провероки земельных участков в I квартале 2018 г.