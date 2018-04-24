Подмосковье в январе-марте стало лидером среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом 

Московская область в январе-марте 2018 г. заняла первое место среди регионов РФ по продажам автомобилей с пробегом, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно данным аналитического агентства «Автостат», Московская область остается крупнейшим вторичным рынком в стране. Так, в I квартале 2018 г. реализация легковых автомобилей с пробегом в Подмосковье составила 25,2 тыс. единиц. Второе место в данном рейтинге сохраняет Москва — в столице за отчетный период было перепродано 24 тыс. машин. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край с результатом 21,7 тыс. реализованных автомобилей с пробегом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что далее в рейтинге следуют Санкт-Петербург и Свердловская область — 15,4 и 13,7 тыс. автомобилей соответственно.
«В топ-10 крупнейших вторичных рынков легковых автомобилей в России по итогам января-марта нынешнего года также попали: Ростовская область (12,6 тыс. штук), Башкортостан (11,8 тыс. штук), Челябинская область (11,5 тыс. штук), Новосибирская область (11,5 тыс. штук) и Татарстан (10,2 тыс. штук)», — заключили в пресс-службе.