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Пять новых объектов потребительского рынка планируется открыть в районе Южнопортовый в 2018 году
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Пять новых объектов потребительского рынка планируется открыть в районе Южнопортовый в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 53 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Четыре объекта торговли и одно предприятие общественного питания планируется ввести в эксплуатацию в районе Южнопортовый до конца текущего года.
— Основные направления развития потребительского рынка Южнопортового района отражены в программе его социально-экономического развития, — сообщил заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Владислав Карпов. — Так, в первом квартале 2018 года за счет освоения новых и пустующих помещений были введены в строй одно предприятие потребительского рынка общей площадью 325 квадратных метров по адресу: улица Симоновский вал, дом 13, строение 3, и одно предприятие бытового обслуживания (ателье) по адресу: улица Трофимова, 16А. До конца года планируется ввести еще четыре объекта торговли и одно предприятие общественного питания.
Кроме того, управа контролирует реорганизацию мелкорозничной торговли на территории района. На сегодня в Южнопортовом размещено 27 нестационарных торговых объектов (НТО): 20 из них занимаются реализацией печатной продукции, два — торговлей овощами, одно — бытовым обслуживанием, в двух киосках продают мороженое, еще в одном — театральные билеты. НТО устанавливают в местах, где имеется недостаток стационарных предприятий торговли.
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