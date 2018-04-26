Пять новых объектов потребительского рынка планируется открыть в районе Южнопортовый в 2018 году

Четыре объекта торговли и одно предприятие общественного питания планируется ввести в эксплуатацию в районе Южнопортовый до конца текущего года.

— Основные направления развития потребительского рынка Южнопортового района отражены в программе его социально-экономического развития, — сообщил заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг Владислав Карпов . — Так, в первом квартале 2018 года за счет освоения новых и пустующих помещений были введены в строй одно предприятие потребительского рынка общей площадью 325 квадратных метров по адресу: улица Симоновский вал, дом 13, строение 3, и одно предприятие бытового обслуживания (ателье) по адресу: улица Трофимова, 16А. До конца года планируется ввести еще четыре объекта торговли и одно предприятие общественного питания.

Кроме того, управа контролирует реорганизацию мелкорозничной торговли на территории района. На сегодня в Южнопортовом размещено 27 нестационарных торговых объектов (НТО): 20 из них занимаются реализацией печатной продукции, два — торговлей овощами, одно — бытовым обслуживанием, в двух киосках продают мороженое, еще в одном — театральные билеты. НТО устанавливают в местах, где имеется недостаток стационарных предприятий торговли.