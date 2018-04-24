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В Петербурге «Яндекс» раскрасил все районы города в цвета радуги
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В Петербурге «Яндекс» раскрасил все районы города в цвета радуги 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Карта Санкт-Петербурга в интернете стала радужной, сообщает Форпост-Северо-запад.
Сервис «Яндекс» создал особую карту города. Разработчики добавили тепловую карту. На ней любой желающий может увидеть уровень чистоты воздуха, транспортной доступности и уровень инфраструктуры.
Расширенная версия карты Санкт-Петербурга делит районы по цветам. Например, места с хорошо развитой маршрутной сетью общественного транспорта — обозначена зеленым, а с плохой — красными.
Отмечены и места с отличным и плохим качеством воздуха. Благоприятными и не очень районами «для жизни и развлечений». К слову, по данным онлайн карты самый чистый воздух — в Девяткино или Лисьем носу. В центре города — оранжевый, а на участках КАДа — красный.
Интересно, что в центре города — больше всего развлечений, а инфраструктура за пределами Петроградской стороны и Адмиралтейского острова — не очень хорошая.
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