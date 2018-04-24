В Адыгее в 2017 году введено в эксплуатацию свыше 72 км газовых сетей

В докладе по итогам деятельности Кабинета министров РА за 2017 год глава РА Мурат Кумпилов указал на сопряженность задач в экономике и социальной сфере. При этом Мурат Кумпилов подчеркнул важность эффективного освоения бюджетных средств, в частности, государственных капитальных вложений.

«Их общий объем в прошлом году составил 3,4 млрд рублей. Они были направлены на строительство и реконструкцию объектов республики, в основном социальной направленности. Всего в 2017 году было завершено строительство 22 объектов», — сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил, что одним из приоритетных направлений расходования бюджетных средств является газификация населенных пунктов республики. За 2017 год введено в эксплуатацию свыше 72 км газовых сетей, что в 1,7 раз больше чем в 2016 году, газифицировано 1374 квартиры.

«По итогам года уровень газификации республики природным газом достиг 86,18%. На сегодняшний день среди регионов России Адыгея занимает одну из лидирующих позиций по уровню газификации», — отметил Мурат Кумпилов.

Значительно улучшилась ситуация с газоснабжением в горной части Адыгеи. Этому способствовало участие Адыгеи в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» с 2014 года. В результате на создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Лаго-Наки» РА в 2014-2017 годах был направлен 1 млрд 157,5 млн рублей. Построены 73 км линии водопровода и более 100 км линии газопровода. Благодаря прилагаемым усилиям газоснабжением будет обеспечен самый дальний горный населенный пункт — поселк Гузерипль.

В 2018 году планируется продолжить реализацию программных мероприятий. В частности, предполагается завершение строительства линии газопровода, также планируется строительство автомобильной дороги Гузерипль — плато Лагонаки. Общий объем инвестиций на реализацию данных мероприятий в 2018 году запланирован в объеме 684,3 млн рублей.

Глава Адыгеи сообщил еще об одном значимом результате в работе по улучшению водоснабжения. Добиться его удалось благодаря настойчивой инициативе республиканской власти, а также поддержке Правительства РФ и личного участия депутата Государственной Думы Владислава Резника . В результате федеральным центром принято решение о выделении 3,5 млрд рублей на финансирование строительства водозабора и магистрального водовода к населенным пунктам Майкопского района и города Майкопа . В 2018 году на реализацию первого этапа строительства будет направлено 1,1 млрд рублей. Проект планируется реализовать в течение трех лет.

«Реализация этого масштабного проекта позволит обеспечивать город Майкоп и Майкопский район качественной питьевой водой и значительно повысить надежность водоснабжения», — подчеркнул глава РА.