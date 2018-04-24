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Свыше 226 млн рублей направят на улучшение жилищных условий селян Дона
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Свыше 226 млн рублей направят на улучшение жилищных условий селян Дона 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
226,5 млн рублей планируется направить на улучшение жилищных условий селян Ростовской области по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году.
Согласно информации из официальных источников, в этом году безвозмездные социальные выплаты в размере 70% от расчетной стоимости жилья получат около 170 семей в сельской местности, в том числе молодые специалисты, на улучшение жилищных условий которых предусмотрено около 160 млн рублей.
В апреле выплаты предоставят 132 семьям.
Ранее сообщалось, что в 2018 году в Ростовской области на реализацию программы «Оказание мер господдержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» планируется направить более 800 млн рублей.
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