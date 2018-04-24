Свыше 226 млн рублей направят на улучшение жилищных условий селян Дона

226,5 млн рублей планируется направить на улучшение жилищных условий селян Ростовской области по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2018 году.

Согласно информации из официальных источников, в этом году безвозмездные социальные выплаты в размере 70% от расчетной стоимости жилья получат около 170 семей в сельской местности, в том числе молодые специалисты, на улучшение жилищных условий которых предусмотрено около 160 млн рублей.

В апреле выплаты предоставят 132 семьям.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Ростовской области на реализацию программы «Оказание мер господдержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» планируется направить более 800 млн рублей.