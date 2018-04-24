Ещё
Липецкая область разрабатывает новую программу расселения аварийного жилья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Липецкая область разрабатывает новую программу расселения аварийного жилья 

РИА Новости 1 час назад
ЛИПЕЦК, 24 апр — РИА Новости. Новую программу по расселению ветхого и аварийного жилья разрабатывают в Липецкой области, на ее реализацию по оценкам местных властей потребуется 5,4 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы администрации региона.
Программа по переселению из ветхого и аварийного жилья в России была рассчитана с начала 2013 года по 1 сентября 2017 года. Основная часть регионов ее выполнила, Липецкая область реализовала ее на 100%.
"В июле предложения Липецкой области будут представлены в Минстрой РФ. К концу года программу необходимо утвердить, чтобы в 2019 году начать ее реализацию. По своим масштабам она превзойдет ранее реализованную и на ее осуществление региону потребуется 5,4 миллиарда рублей", — сказал собеседник агентства.
По его словам, благодаря реализации предыдущей программы новое жилье в Липецкой области получили 4,302 тысяч человек. На эти цели были направлены 2,76 миллиарда рублей, в том числе 1 миллиард рублей — из федеральной казны, 1,76 миллиарда рублей — из областного и местных бюджетов.
По данным пресс-службы, на сегодняшний день в области признаны ветхими и аварийными 280 домов общей площадью 126 тысяч квадратных метров. Улучшения жилищных условий ожидают около 7 тысяч жителей региона и для них по оценке экспертов необходимо построить более трех тысяч квартир.
"Мы будем усиливать жилищные программы и, не снижая общих темпов, вводить социальное жилье", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию Подмосковные муниципалитеты привлекут к кадастровой оценке недвижимости Компания из ФРГ инвестирует в центр экологического строительства в Крыму
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Совет Европы пригрозил наказать Россию156
Запад нашел лазейку для обхода права вето РФ98
Греф анонсировал «грандиозные изменения»189
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву40
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ135
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
00:43
Минобороны показало «Зверей с Востока»
Армия Оружие
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение