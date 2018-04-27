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Орловцы стали чаще вставать на кадастровый учёт
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Орловцы стали чаще вставать на кадастровый учёт 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Кадастровая палата по Орловской области провела анализ заявлений, подаваемых с целью постановки объектов недвижимого имущества на кадастровый учёт за первый квартал 2018 года.
По информации пресс-службы ведомства, число приостановлений заявлений, связанных с подачей на государственный кадастровый учёт объектов недвижимости уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом 2017 года: 1212 против 846, что в процентном соотношении составляет уменьшение на 30,2%.
Число отказов в постановке на кадастровый учёт, принятых государственными регистраторами составило 1182 против 771, что в процентном соотношении показало значительное уменьшение на 34,8%, то есть даже больше чем на треть.
Эти цифры очень важны при оценке региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата при внедрении целевых моделей «Постановка на кадастровый учёт земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация прав собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».
Решение, принятое государственным регистратором, зачастую зависит от качественной характеристики подаваемых документов. Документы делают кадастровые инженеры. Таким образом, прослеживается тенденция уменьшения ошибок при составлении межевых и технических планов. Не последнее место в этом отводится работе, проводимой Кадастровой палатой с кадастровыми инженерами: лекциям, консультациям.
Сообщение Орловцы стали чаще вставать на кадастровый учёт появились сначала на РИА 57.
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