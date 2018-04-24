Более 60 обманутых дольщиков в Ярославле получат квартиры до конца 2018 года

МОСКВА , 24 апреля. / ТАСС /. Более 60 обманутых дольщиков смогут получить квартиры в четырех домах микрорайона «Зеленый квартал» в Ярославле , строительство которых остановилось из-за банкротства застройщика. Новые инвесторы планируют завершить возведение жилья до конца 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе областного правительства.

"Возобновлено строительство четырех проблемных домов в микрорайоне «Зеленый квартал» в Ярославле. На этих объектах — 64 участника долевого строительства. Правительством региона найдены инвесторы для завершения строительства, подписаны соответствующие соглашения. Срок сдачи жилья — конец 2018 года", — сказали в пресс-службе.

Взведение микрорайона «Зеленый квартал» планировали завершить в феврале 2016 года, но застройщика — компанию «Руф Стайл Констракшен» — признали банкротом, а против его руководителя возбудили уголовное дело.

"Четыре дома включили в число проблемных в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ . Два дома будет готовить к сдаче фирма «Капстрой» — монтировать сантехнику, электрооборудование, отделывать квартиры. Еще два дома отданы фирме «Северный поток», она выполняет там остекление объектов и другие работы", — отметили в пресс-службе.

В апреле 2017 года в Ярославской области приняли региональный закон, разрешающий компаниям, которые готовы завершить строительство проблемных объектов, арендовать земельные участки для возведения других домов без проведения торгов. По этой схеме власти планируют достроить еще 14 домов в районах области, где в итоге квартиры получат около 900 обманутых дольщиков.

В 2017 году в Ярославской области введено в эксплуатацию 16 жилых домов-долгостроев, что решило проблемы более 1,2 тыс. участников долевого строительства.