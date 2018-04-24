В Адыгее реализован ряд проектов для развития дорожной инфраструктуры

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в докладе об итогах деятельности Кабмина РА за 2017 год отметил, что объем финансирования мероприятий Дорожного фонда РА в прошлом году составил почти 1,6 млрд рублей.

«Результаты работы дорожной отрасли очевидны. В республике значительно улучшилась дорожная инфраструктура: строятся развязки, расширяются и ремонтируются участки дорог», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В числе значимых реализованных проектов — завершение строительства автодороги «Уляп — Тенгинская» и мостового перехода через реку Лаба. Это обеспечило кратчайшее транспортное сообщение северной части Республики Адыгея с районами Краснодарского края . Глава отметил еще одно важное событие в дорожной отрасли республики. В 2017 году был решен вопрос о передаче в федеральную собственность участка самой грузонапряженной автомобильной дороги от города Адыгейска до аула Бжедугхабль. Теперь стоит задача — добиться реконструкции этой части федеральной трассы. Проект на строительство 10 километров уже имеется.

Продолжается капитальный ремонт автомобильной дороги А146 « Краснодар — Верхнебаканский» возле поселка Энем . Стоимость объекта 523 миллиона рублей, который планируется завершить до конца текущего года. Также в 2017 году в республике началась реконструкция дороги «Подъезд к городу Майкопу » автомобильной дороги «Кавказ». Стоимость 1-й очереди объекта составляет 3,9 млрд рублей, путепровода в районе Кужорского переезда — 1,7 млрд рублей.

В этом году начнется реализация еще одного из важных проектов по развитию инфраструктуры региона — строительство дороги в обход Майкопа — возведение 2-й очереди, протяженностью 10 км уже получено положительное заключение экспертизы. Сметная стоимость составляет более 3, 6 млрд рублей. Актуальность в строительстве этой дороги обусловлена возрастающим транспортным потоком, в связи с тем, что дорожная сеть через Майкоп является кратчайшим связующим звеном к крупным городам ЮФО, туристскому кластеру, Черноморскому побережью. С введением в эксплуатацию моста через Керченский пролив ожидается увеличение транзитного потока через Майкоп в разы.

В 2018 году завершается строительство транспортной развязки на трассе М 4 — Дон возле аула Тугургой, стоимость проекта — 945 млн рублей, и начинается строительство транспортной развязки возле аула Тлюстенхабль , стоимостью более 778 млн рублей, а также капитальный ремонт дороги между городом Адыгейск и аулом Тлюстенхабль, стоимостью 550 млн рублей.

«Существенное улучшение качества дорожной инфраструктуры после реализации данных проектов во многом будет способствовать устойчивому развитию экономики и сокращению дорожно-транспортных происшествий», — отметил Мурат Кумпилов.