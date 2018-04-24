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Объявлены перспективные отрасли для частных инвестиций
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Объявлены перспективные отрасли для частных инвестиций 

Государственная жилищная инспекция города Москвы 2 часа назад
Фото: Государственная жилищная инспекция города Москвы
По его словам, Москва стала безусловным лидером в РФ по темпам роста инвестиций — объем увеличился на 77 процентов в сопоставимых ценах по сравнению с 2010 годом. «За последние семь лет кратно увеличились инвестиции в сектор высоких технологий, обрабатывающей промышленности, связи и научных разработок — с 8 до 20 процентов и транспортное направление — с 17 до 30 процентов. Мы продолжим развивать эти направления и дальше», — отметил замглавы Департамента.
В ходе своего выступления Д. Преснов рассказал о приоритетных направлениях для инвесторов. Среди таких проектов он выделил комплексное развитие территорий (КРТ) и промышленные проекты, а также развитие транспортной инфраструктуры города.
«Город зарезервировал 490 гектаров под проекты КРТ, которые могут быть предоставлены инвесторам для строительства новых объектов инфраструктуры и совершенствования города. Отмечу, что половина этих территорий планируется для создания технопарков — производств, которые формируют новую экономику столицы», — подытожил он.
Город продолжит активно создавать благоприятные условия для повышения инвестиционной привлекательности столицы. Для этого постоянно обновляется единая нормативная база, модернизируется Инвестиционный портал Москвы, совершенствуются условия развития деловой среды и инноваций.
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