В Екатеринбурге продается склад усадьбы купца Тупикова

ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» планирует к продаже объект недвижимости в стадии разрушения (административное здание) по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 29/улица Володарского, д.2, литер Б.

Площадь: общая 40,4 кв.м. Инвентарный номер: 127862Б21. Этажность: 1. Подземная этажность: 0. Назначение: нежилое здание.

Объект представляет собой кирпичное здание в стадии разрушения, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Усадьба купца С. Е. Тупикова: склад», год постройки 1890-1926 г.г. Фактически от здания сохранилась только одна стена, которая находится в неудовлетворительном состоянии, все остальные конструктивные элементы отсутствуют.

Объект расположен на земельном участке площадью 371 кв.м. Стоимость объекта— 8 850 000,00 руб. с НДС.

За дополнительной информацией об объектах, предлагаемых к продаже, сроках и условиях проведения аукционов Вы можете обратиться в адрес ГУП СО «Распорядительная дирекция МУГИСО» по тел. : 8 (343) 257-84-60, +7-922-196-63-73 или через сайт www.rdmugiso.ru.