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Семиэтажный жилой дом на 70 квартир построили в Сергиевом Посаде
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Семиэтажный жилой дом на 70 квартир построили в Сергиевом Посаде 

Вести Подмосковья 39 минут назад
Фото: Вести Подмосковья
В Сергиевом Посаде завершено строительство жилой многоэтажки в Красном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.
По словам исполняющего обязанности главы ведомства Артура Гарибяна, дом готовят к вводу в эксплуатацию. К заселению готовы 70 квартир: 30 однокомнатных, 40 двухкомнатных. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения, отмечается в материале.
Во дворе нового дома обустроили детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку.
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