Семиэтажный жилой дом на 70 квартир построили в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде завершено строительство жилой многоэтажки в Красном переулке. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

По словам исполняющего обязанности главы ведомства Артура Гарибяна, дом готовят к вводу в эксплуатацию. К заселению готовы 70 квартир: 30 однокомнатных, 40 двухкомнатных. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения, отмечается в материале.

Во дворе нового дома обустроили детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковку.