Санкт-Петербург достиг почти 100% импортозамещения в строительстве

Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский в рамках X Международной конференции сообщил, что с 2015 года доля импортозамещения оборудования в Северной столице неуклонно растет. В связи с этим у администрации есть планы по переходу на исключительно отечественные материалы при строительстве, пишут «Невские новости».

Отмечается, что Смольный смог за счет городского бюджета обеспечить импортозамещение материалов и оборудования, и работа в этом направлении будет продолжена.