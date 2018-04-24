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Санкт-Петербург достиг почти 100% импортозамещения в строительстве
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Санкт-Петербург достиг почти 100% импортозамещения в строительстве 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Заместитель председателя Комитета по строительству Евгений Барановский в рамках X Международной конференции сообщил, что с 2015 года доля импортозамещения оборудования в Северной столице неуклонно растет. В связи с этим у администрации есть планы по переходу на исключительно отечественные материалы при строительстве, пишут «Невские новости».
Отмечается, что Смольный смог за счет городского бюджета обеспечить импортозамещение материалов и оборудования, и работа в этом направлении будет продолжена.
«Федеральное агентство новостей» ранее писало, что в тройку лидеров жилого строительства по итогам прошедшего года вошел Санкт-Петербург. На первой и второй позициях расположились Московская область и Краснодарский край.
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