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Памятник архитектуры продан за рубль в Хабаровске
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Памятник архитектуры продан за рубль в Хабаровске 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Бывшее здание детского санатория в Хабаровске, известное также как дача купца Богданова, продано за один рубль.
«Покупку отважился сделать один из хабаровских предпринимателей, — рассказала сотрудница администрации Хабаровска Лариса Распопова. — Сам дом он приобрел всего за рубль, так как строение находится в неудовлетворительном состоянии, а вот за земельный участок, на котором оно расположено, новый владелец заплатил более пяти миллионов рублей».
Поиски покупателя длились три года. Здание является памятником архитектуры и числится в «Едином государственном реестре объектов культурного наследия РФ».
Новый хозяин обязан провести полное восстановление культурно значимого объекта, сообщает ИА AmurMedia. Ему передан подробный эскизный проект восстановительных работ. Он уже подписал охранное обязательство. Работы займут не меньше трех лет. Владелец намеревается использовать обновленный особняк в качестве «Дома торжеств».
Здание расположено по адресу ул. Санаторная 17а.
До конца года власти Хабаровска намерены продать не меньше 66 объектов муниципальной собственности. За них планируется выручить около 300 млн рублей.
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