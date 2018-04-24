Россияне не планируют брать ипотеку 

Большинство россиян, поучаствовавших в опросе аналитической службы портала «Рамблер», заявили, что не планируют брать ипотеку.
Так, 11% из них пока не планируют этого, однако не исключают, что возьмут в будущем, 36% просто не собираются брать жилищный кредит, а 33% — так как уже имеют один.
Между тем 20% опрошенных сообщили, что уже в обозримой перспективе одолжат у одного из банков деньги на покупку недвижимости.
В опросе приняли участие 799 человек.
В конце марта рейтинговое агентство «Эксперт РА» спрогнозировало падение ипотечных ставок в России в 2018 году на 1-1,5%.
Тогда же немецкая газета Welt сообщила, что «кредитная эйфория» россиян может обойтись стране столь же дорого, как во время кризиса 2014 года. По словам автора статьи, россияне скупают жилье в Московской области такими темпами, что выдача ипотеки в декабре минувшего года достигла восьмилетнего рекорда. Журналист полагает, что «кредитный пузырь» раздувается и может лопнуть, что приведет к экономическому кризису, похожему на тот, что разразился в России в 2014-м.