Чернецкий: московский опыт реновации частично может быть использован в Екатеринбурге 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Московский опыт реновации может быть частично использован в таких городах, как Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. При этом программа реновации станет коммерческим проектом, сообщил во вторник журналистам первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
Ранее СМИ сообщали, что глава Минстроя РФ Михаил Мень считает возможным применить опыт реновации для Санкт— Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и других крупных городов России.
"Москву очень сложно поставить в один ряд с другими российскими городами, в первую очередь, по стоимости жилья и по возможности бюджета. Бюджетное участие в Москве очень большое, поэтому они замахиваются на проекты, для большинства территорий России недоступные. Но есть все-таки города, где экономика складывается таким образом, что частично опыт реновации московский может быть использован. В первую очередь, это Санкт-Петербург и Екатеринбург, может быть, в какой-то степени Сочи и в какой-то степени Казань", — сказал Чернецкий.
Чисто коммерческий проект
По его словам, бюджеты таких городов, как Екатеринбург «такой проект не потянут», поэтому реновация будет «чисто коммерческим проектом».
"Я думаю, надо считать, надо смотреть, какие площадки сегодня можно использовать для проведения реновации. С точки зрения экономической эффективности это будет совершенно не равное Москве событие. Там в принципе строительные компании могут получить достаточно серьезную прибыль, у нас все это будет гораздо более сложно, но сделать можно", — подчеркнул Чернецкий.
Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил журналистам, что схема реновации, применяемая в Москве, не подойдет для Краснодара, так как «предполагает снос старых кварталов, вложение безумное бюджетных средств, продажу участков для строительства более современных комплексов».
О реновации
Президент РФ Владимир Путин в июле 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В нее вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в столице.