Чернецкий: московский опыт реновации частично может быть использован в Екатеринбурге

Москву очень сложно поставить в один ряд с другими российскими городами, в первую очередь, по стоимости жилья и по возможности бюджета. Бюджетное участие в Москве очень большое, поэтому они замахиваются на проекты, для большинства территорий России недоступные. Но есть все-таки города, где экономика складывается таким образом, что частично опыт реновации московский может быть использован. В первую очередь, это Санкт-Петербург и Екатеринбург, может быть, в какой-то степени Сочи и в какой-то степени Казань", — сказал Чернецкий.

Чисто коммерческий проект

По его словам, бюджеты таких городов, как Екатеринбург «такой проект не потянут», поэтому реновация будет «чисто коммерческим проектом».

"Я думаю, надо считать, надо смотреть, какие площадки сегодня можно использовать для проведения реновации. С точки зрения экономической эффективности это будет совершенно не равное Москве событие. Там в принципе строительные компании могут получить достаточно серьезную прибыль, у нас все это будет гораздо более сложно, но сделать можно", — подчеркнул Чернецкий.

Ранее мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил журналистам, что схема реновации, применяемая в Москве, не подойдет для Краснодара, так как «предполагает снос старых кварталов, вложение безумное бюджетных средств, продажу участков для строительства более современных комплексов».

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