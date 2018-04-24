«А101» построит три ТЦ в новой Москве в формате комьюнити-центров

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. Девелоперская компания «А101» спроектирует и построит в новой Москве три торговых центра в формате комьюнити-центров, говорится в сообщении компании.

"Сейчас мы находимся на стадии формирования концепций. Основная идея в том, чтобы наполнить теряющий актуальность классический формат торгово-развлекательных центров новыми смыслами и технологиями, которые помогут создать принципиально новый характер коммуникации между владельцем ТРЦ, арендаторами и посетителями", — приводятся в нем слова главы управления социально-экономического развития территории «А101» Марины Гордеевой.

Если пилотные проекты окажутся удачными, то их концепция ляжет в основу всех торговых комплексов, которые компания планирует строить в новой Москве, указывается в сообщении.

Как поясняется в нем, в ТРЦ нового типа торговая функция должна быть разбавлена возможностями для круглогодичного досуга, творчества и самореализации. По оценке экспертов компании, новая стратегия может повысить эффективность торгового объекта на 10-20%.

"Классические крупноформатные торговые центры постепенно теряют свою актуальность, так как затрачивают на покупку самую большую человеческую ценность — время. Но при этом российский рынок еще не готов уйти значительной частью своей в онлайн, и торговые объекты продолжают выполнять, и это характерно не только для России , функцию развития территории", — добавляется в сообщении.