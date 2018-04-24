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Власти Краснодара посчитали реновацию «по-московски» не актуальной
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Власти Краснодара посчитали реновацию «по-московски» не актуальной 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«В моем понимании — (реновация для Краснодара — »ФедералПресс») неактуальна., поделился градоначальник. — Мы имеем ветхое и аварийное жилье и аварийный фонд. В основном это так называемые «стодворки», двухэтажные дома, расположенные на небольших участках земли в 10 соток Расселяя эти территории, мы присоединяем их либо к школе, либо к медицинскому учреждению, такие примеры были в 2017 году». По словам мэра, реновация в том виде, в каком представлена в Москве, подразумевает снос целых кварталов и огромное вложение бюджетных средств с последующей продажей участков строительным компаниям, которые смогут возводить более комфортабельное, дорогое высотное жилье.
«Краснодару этот вариант точно не подходит. Повторюсь, решать проблему расселения из ветхого и аварийного фонда — это обязанность муниципалитета. Пока источника финансирования как такового не определено, но мы двигаемся, постепенно решаем этот вопрос, расселяем, сносим», — подчеркнул мэр.
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