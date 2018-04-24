Власти Краснодара посчитали реновацию «по-московски» не актуальной

«В моем понимании — (реновация для Краснодара »ФедералПресс» ) неактуальна., поделился градоначальник. — Мы имеем ветхое и аварийное жилье и аварийный фонд. В основном это так называемые «стодворки», двухэтажные дома, расположенные на небольших участках земли в 10 соток Расселяя эти территории, мы присоединяем их либо к школе, либо к медицинскому учреждению, такие примеры были в 2017 году». По словам мэра, реновация в том виде, в каком представлена в Москве , подразумевает снос целых кварталов и огромное вложение бюджетных средств с последующей продажей участков строительным компаниям, которые смогут возводить более комфортабельное, дорогое высотное жилье.

«Краснодару этот вариант точно не подходит. Повторюсь, решать проблему расселения из ветхого и аварийного фонда — это обязанность муниципалитета. Пока источника финансирования как такового не определено, но мы двигаемся, постепенно решаем этот вопрос, расселяем, сносим», — подчеркнул мэр.