За что могут оштрафовать собственника квартиры и лишить его недвижимости

Собственник недвижимости в России , как и в большинстве других стран, кроме прав наделён и обязанностями, а именно — бременем содержания своего жилья.

Квартира — это неотъемлемый элемент многоквартирного дома, и, как в известной поговорке, здесь свобода одного собственника ограничивается свободой другого. Все собственники наделены одинаковыми правами, и не играет роли такие факторы, как площадь владения. Ваша квартира может достигать 200 метров, а в соседней однушке — ютиться пять собственников. Вы все обладаете равными правами на общедомовое имущество, а вот плата за ремонт и содержание всего дома зависит от площади вашей квартиры.

Точно так же исчисляется налог на квартиру — от площади. Для того чтобы ликвидировать возможные соседские конфликты, ещё в середине XX века был разработан регламент общежития, который регулировал все права и обязанности. Позже этот регламент был повторён в СанПине.

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Кроме штрафа, за некоторые провинности можно лишиться и самой недвижимости.

Несоблюдение санитарно-гигиенических условий общежития

Это значит, что мусорить и разводить антисанитарию на общедомовой территории недопустимо.

Несоблюдение санитарных условий в собственной квартире

Не беспокойтесь, за немытую посуду вас не оштрафуют, но если в квартире вечный бардак и насекомые, которые пробрались к соседям, то ожидайте сотрудников жилинспекции, которые принудительно вывезут мусор из квартиры и проведут санобработку, а вас обяжут уплатить не только штраф, но и компенсировать услуги по уборке.

Если же в квартире будет зафиксировано злостное нарушение санитарных норм, то может дойти и до выселения. В 2013 году такой случай произошёл в Москве : женщину, которая систематически нарушала нормы проживания, выселили из приватизированной квартиры в общежитие, а её квартиру вычистили и выставили на торги.

Не оплачивать коммунальные счета

Такой же печальный результат (выселение) возможен, если не нести бремя содержания квартиры, а именно — не оплачивать коммунальные услуги.

Если это происходит систематически, управляющая компания может обратиться в суд с требованием погасить задолженность, а поставщики услуг прекратить подачу своих ресурсов в проблемную квартиру.

С 2015 года была принята норма, которая гласит, что если владелец квартиры накопил долги по коммунальным платежам более 30 тысяч рублей, ему будет ограничен выезд из страны.

Если же сумма задолженности превысит 500 тысяч рублей, возможно даже выселение на меньшую площадь. Например, если неплательщик накопил такой долг в двухкомнатной квартире, его принудительно переселяют в однокомнатную, а квартиру выставляют на торги и гасят образовавшуюся задолженность. Если квартира изначально однокомнатная, должнику предоставят комнату в общежитии или в коммунальной квартире.

И неважно, была ли квартира в собственности — теперь это норма, поскольку законопроект о деприватизации был принят весной 2015 года.

Если же человек накопил большие долги в муниципальной квартире, то администрация вправе в одностороннем порядке расторгнуть с должником договор социального найма и снять его с регистрационного учёта, что звучит на простом языке следующим образом: выгнать на улицу.

Захламление квартиры и мест общего пользования

Коляски и велосипеды люди часто хранят в парадных и в подъездах, порой создавая преграды для эвакуации в случае аварийной ситуации. Коляски и велосипеды в коридорах подъездов мешают маломобильным гражданам, поскольку они не могут разъехаться в тесном коридоре с велосипедом.

К захламлению также относится и привычка складировать вещи и мебель во внутренних коридорах. Эти стихийные склады не только блокируют путь эвакуации, но и могут стать источником пожара.

Демонтаж аварийной лестницы на балконе и блокировка люков

Многие серии высотных домов были спроектированы с учётом организации пожарной лестницы на балконе, которая давала возможность спуститься жителям верхних этажей на этажи ниже. Однако многие собственники сочли эту лестницу лишней и срезали её, а люки заварили.

Пожарных норм никто не отменял, и если нагрянет проверка, то кроме штрафа придётся ещё восстановить лестницу и открыть люки.

Решётки на окнах

Их начали активно устанавливать в 90-е годы, во время разгула преступности, чтобы обезопасить имущество в квартире от злоумышленников. Но нужно не забывать, что окно иногда может стать единственным вариантом спасения, например, если возгорание произошло в подъезде и все коридоры наполнены едким дымом.

За решётку, которая блокирует возможность выбраться, вас может оштрафовать и пожарная инспекция, и управляющая компания.

Но если решётка на окне вам действительна необходима, установите такую модель, у которой есть рычаг открывания из комнаты (не замок, от которого ключ потеряется во время аварийной ситуации). Такая модель решёток позволит не допустить проникновения в квартиру через окно и в то же время не станет преградой, если произойдёт аварийная ситуация.

Металлические двери

Практически каждая входная дверь в квартиру — металлическая, и 19 из 20 таких дверей открываются наружу, то есть в подъезд. Этот вопрос раньше никого особого не волновал, поскольку главная цель установки металлической двери — сделать невозможным проникновенное в квартиру. Известно, что выбить дверь возможно только в том случае, если она открывается внутрь.

Но это противоречит правилам пожарной безопасности, поскольку дверь не должна мешать входить в помещение во время ЧП. По пожарным нормам допускается установка металлических дверей, но с открыванием в квартиру.

В противном случае для снятия двери пожарным придётся спиливать её петли, что займёт бесценное время для спасения. Теоретически все двери, которые открываются в подъезд, опасны, поскольку они могут блокировать двери других квартир или мешать проходу.

Сегодня мы узнали, какие штрафы может получить собственник квартиры, а в следующий раз поговорим о том, что категорически запрещено менять в квартирах.

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