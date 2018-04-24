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Заключение о соответствии выдали жилому дому на 70 квартир в Сергиевом Посаде
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Заключение о соответствии выдали жилому дому на 70 квартир в Сергиевом Посаде 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
Жилому дому в Сергиевом Посаде выдано заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на и.о. начальника Артура Гарибяна.
«ЗОС построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корп. 2), расположенному по адресу: Сергиев Посад, пер. Красный. Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.
В пресс-службе уточнили, что площадь семиэтажного жилого дома составляет 6 тыс. 449 кв. м. К заселению готовы 70 квартир площадью 4 тыс. 425 кв. м, из них — 30 однокомнатных, 40 двухкомнатных. Застройщиком является ООО «Торговый дом „На Рабочем“, финансирование — средства инвестора. Как подчеркивается, в проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.
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