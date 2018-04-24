Строительство жилого дома на 70 квартир завершили в Сергиевом Посаде

Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии требованиям техрегламентов жилому дому в подмосковном Сергиевом Посаде, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации выдано жилому дому (корпус 2), расположенному по адресу: город Сергиев Посад, переулок Красный», — сказал исполняющий обязанности начальника Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь семиэтажного жилого дома составляет 6449 квадратных метров. К заселению готовы 70 квартир, площадью 4425 квадратных метров, из них: 30 однокомнатных, 40 двухкомнатных. В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.

«Дом получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», — сказал Гарибян.