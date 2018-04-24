Строительство в Петербурге ведется из российских материалов

Каждый год объемы импортозамещения в Петербурге растут, заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский заявил, что в 2015 году доля импортозамещения оборудования составляла 94,19%, годом позднее — 97,26%.

В 2017 году эта цифра приблизилась к абсолютной отметке — 98,1%.

В прошлом году в Петербурге было введено 3,5 миллиона квадратных метров жилья.

В 1 квартале 2018 года в эксплуатацию введено 296 домов.