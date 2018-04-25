Сезон работы велопроката стартовал в столице

Городской велопрокат сегодня вновь начал свою работу.

— В прошлом году в городе работало 380 станций, а в новом сезоне мы увеличим их количество до 430, — сообщил руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов . — Горожанам будет доступно 4,3 тысячи велосипедов, в том числе 260 электробайков.

Расценки на аренду велосипедов в новом сезоне не изменились. Поездка на велосипеде, взятом в аренду на уличной автоматической стойке, обойдется от 150 рублей (за первые полчаса).

Пункты проката велосипедов и другого летнего спортивного инвентаря открылись и в ЮВАО.

— Два из них на территории музея-заповедника «Кузьминки», — рассказывает руководитель культурно-массового отдела Вероника Коновалова. — Один из них — на центральной площади, другой — на главной аллее. Средняя цена за час проката — 300 рублей. Кроме велосипедов, желающие смогут взять напрокат ролики, лонгборды, самокаты — от 200 рублей в час.

К стоимости проката возьмут документ в залог или залоговую сумму от 2 000 рублей. Велопрокат работает с 11.00 до 20.00.

Еще один пункт проката велосипедов расположен на улице Заречье, владение 7. Тут час обойдется от 200 рублей. Время работы — с 10.00 до 19.00, вторник и среда выходной.