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Власти Краснодара продолжают переговоры о строительстве завода по производству ПВХ-профиля
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Власти Краснодара продолжают переговоры о строительстве завода по производству ПВХ-профиля 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
«Инвестор от строительства на этом месте отказался. Но от самого проекта мы не отказываемся. Я веду переговоры с инвестором. Для Краснодара сумма в три миллиарда рублей инвестиций — весьма значительная — это 500 рабочих мест, которые нам нужны», — прокомментировал ситуацию во время брифинга мэр Краснодара Евгений Первышов.
По словам градоначальника, власти предлагают инвестору другие земельные участки. Пока инвестор рассматривает предложенные нами варианты.
Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО «ОРАС» Амир Альдхаб подписали соглашение по реализации проекта в восточной промзоне Краснодара. http://fedpress.ru/news/23/economy/1966878
Однако после жители хутора Ленина выступили против строительства завода
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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