Власти Краснодара продолжают переговоры о строительстве завода по производству ПВХ-профиля

«Инвестор от строительства на этом месте отказался. Но от самого проекта мы не отказываемся. Я веду переговоры с инвестором. Для Краснодара сумма в три миллиарда рублей инвестиций — весьма значительная — это 500 рабочих мест, которые нам нужны», — прокомментировал ситуацию во время брифинга мэр Краснодара Евгений Первышов

По словам градоначальника, власти предлагают инвестору другие земельные участки. Пока инвестор рассматривает предложенные нами варианты.

Напомним, что как ранее сообщал «ФедералПресс», в феврале на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава Краснодара Евгений Первышов и директор по развитию ООО «ОРАС» Амир Альдхаб подписали соглашение по реализации проекта в восточной промзоне Краснодара. http://fedpress.ru/news/23/economy/1966878

Однако после жители хутора Ленина выступили против строительства завода