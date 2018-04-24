Как живут в Подмосковье: сериал от Urban Group

Компания Urban Group решила изящно показать плюсы и минусы жизни в Москве Подмосковье . Стоит ли покупать квартиру в новостройке? Сколько будет стоить однушка возле МКАД и чем она отличается от трёхкомнатного жилища в 10 километрах от столицы?

«Сколько?!» — именно так называется рекламная кампания Urban Group. На официальном Youtube-канале можно посмотреть целый мини-сериал — шесть роликов о том, какова стоимость жилья сегодня и как на неё реагируют главные герои. Где более качественная жизнь и почему стоит сделать выбор в новых ЖК, расположенных в экологически чистых районах Подмосковья.

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