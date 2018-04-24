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Московские магазины пришли в себя после реконструкции центральных улиц
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Московские магазины пришли в себя после реконструкции центральных улиц 

dom.lenta.ru 44 минуты назад
Фото: dom.lenta.ru
Доля пустующих помещений на основных торговых улицах Москвы сократилась с начала 2018 года до уровня 8,4 процента. Об этом говорится в материалах консалтинговой компании JLL, поступивших 24 апреля в редакцию «Дома».
Уровень свободных площадей в основных торговых коридорах Москвы достиг минимума с начала летней реконструкции центральных городских улиц в 2017-м. Наиболее сильную динамику продемонстрирован участок Садового кольца от «Маяковской» до «Курской», показатель снизился здесь на 6,9 процентного пункта и составил 13,2 процента. В целом, средняя доля свободных помещений на Садовом кольце снизилась за квартал с 11,7 до 9,5 процента.
Помимо Садового, лидерами по динамике заполняемости за прошедший квартал стали улицы Тверская и Маросейка, где вакантность снизилась на 2,5 и 2,2 процентного пункта, до 5,8 и 10 процентов соответственно.
«Завершение благоустройства основных торговых коридоров и их заполнение новыми операторами завершило формирование профилей данных улиц. Восстановление заполняемости после окончания работ идет планомерно, зачастую приводя к увеличению доли сетевых, качественных операторов, — комментирует Оксана Копылова, руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости компании JLL. — На уже сформировавшихся улицах отсутствуют площадки для новых проектов».
Спрос на торговые помещения на Садовом кольце начал возвращаться во второй половине 2017 года. В частности, обновленном летом северном участке кольца за второе полугодие ставки увеличились на 18 процентов. К февралю 2018 года показатель достиг 65 тысяч рублей за квадратный метр в год.
В сентябре 2016 года сообщалось о том, что доля пустующих площадей в торговых помещениях, расположенных на Садовом кольце, достигла 17,6 процента. Это был максимальный уровень за всю историю существования рынка коммерческой недвижимости Москвы.
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