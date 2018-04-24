Обеспеченность торговыми площадями в Подмосковье выросла за 2017 год на 2,7%

Обеспеченность торговыми площадями в Подмосковье выросла за минувший год на 2,7% с 1436,3 квадратных метров до 1475,6 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Обеспеченность населения Московской области площадью торговых объектов по итогам 2017 года составила 1475,6 квадратных метров на 1000 человек, по сравнению с 1436,3 квадратных метров в 2016 году, при этом нормативы обеспеченности не менялись», — сказал министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

По его словам, в рамках реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы в 2017 году с использованием частных инвестиций в регионе введено более 430 тысяч квадратных метров новых торговых площадей.

В рейтинге ввода новых объектов розничной торговли лидируют муниципальные районы Одинцовский, Щелковский, Дмитровский, Ногинский, Пушкинский, городские округа Подольск Ступино . В рейтинге ввода новых объектов оптовой торговли лидируют районы Дмитровский, Ногинский, Солнечногорский, Пушкинский, городские округа Клин и Подольск.

Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 23 миллиардов рублей.