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Обеспеченность торговыми площадями в Подмосковье выросла за 2017 год на 2,7%
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Обеспеченность торговыми площадями в Подмосковье выросла за 2017 год на 2,7% 

РИАМО 48 минут назад
Фото: РИАМО
Обеспеченность торговыми площадями в Подмосковье выросла за минувший год на 2,7% с 1436,3 квадратных метров до 1475,6 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.
«Обеспеченность населения Московской области площадью торговых объектов по итогам 2017 года составила 1475,6 квадратных метров на 1000 человек, по сравнению с 1436,3 квадратных метров в 2016 году, при этом нормативы обеспеченности не менялись», — сказал министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
По его словам, в рамках реализации государственной программы Московской области «Предпринимательство Подмосковья» на 2017-2021 годы в 2017 году с использованием частных инвестиций в регионе введено более 430 тысяч квадратных метров новых торговых площадей.
В рейтинге ввода новых объектов розничной торговли лидируют муниципальные районы Одинцовский, Щелковский, Дмитровский, Ногинский, Пушкинский, городские округа Подольск и Ступино. В рейтинге ввода новых объектов оптовой торговли лидируют районы Дмитровский, Ногинский, Солнечногорский, Пушкинский, городские округа Клин и Подольск.
Из внебюджетных источников финансирования в отрасль привлечено более 23 миллиардов рублей.
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