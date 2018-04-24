Правительственный фонд ХМАО требует взыскать с подрядчика более 34 млн рублей

Югорский фонд «Жилище» подал иск в суд на своего подрядчика ООО «Версо-Монолит» с требованием взыскать с него более 34 млн руб. из-за нарушений строительного подряда, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда ХМАО

«Из заявления следует, что в сентябре 2012 года между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства выполнить из своих материалов собственными либо привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы по строительству группы жилых 25-этажных домов в 37-м микрорайоне Сургута , корпус 2 (жилой комплекс «Пять звезд»)», — следует из сообщения.

Источник в фонде «Жилище» рассказал изданию, что «Версо-Монолит» являлся давним партнером фонда и выполнял для него строительные объекты по множеству объектов.