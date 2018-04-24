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Правительственный фонд ХМАО требует взыскать с подрядчика более 34 млн рублей
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Правительственный фонд ХМАО требует взыскать с подрядчика более 34 млн рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
Югорский фонд «Жилище» подал иск в суд на своего подрядчика ООО «Версо-Монолит» с требованием взыскать с него более 34 млн руб. из-за нарушений строительного подряда, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Арбитражного суда ХМАО.
«Из заявления следует, что в сентябре 2012 года между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым последний принял на себя обязательства выполнить из своих материалов собственными либо привлеченными силами и средствами строительно-монтажные работы по строительству группы жилых 25-этажных домов в 37-м микрорайоне Сургута, корпус 2 (жилой комплекс «Пять звезд»)», — следует из сообщения.
Источник в фонде «Жилище» рассказал изданию, что «Версо-Монолит» являлся давним партнером фонда и выполнял для него строительные объекты по множеству объектов.
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