ФСК направит в 2018 году 1,7 млрд рублей на ремонтную программу в Западной Сибири

Как поясняет компания, реализуемая программа повысит надежность электроснабжения на территории Тюменской области , включая автономные округа, где проживает более 3,6 млн человек. В зоне ответственности МЭС Западной Сибири реализуется несколько крупных проектов. В настоящее время возводится подстанция 220 кВ «Ермак» (мощностью 330 МВА), которая обеспечит электроэнергией трубопровод «Заполярье — Пурпе» и объекты нефтедобычи Русского месторождения. В 2018 году планируется ввод в эксплуатацию подстанции 220 кВ «Славянская» (50 МВА) и двух одноцепных линий электропередачи 220 кВ «Ермак — Славянская» №1,2 ориентировочной протяженностью 135 км каждая. Новые объекты обеспечат передачу дополнительной мощности предприятиям «Газпрома» городу Новый Уренгой и удаленному району Коротчаево.