Семьи обманутых дольщиков в Красноярске заселятся в новый дом

Красноярске достроен 10-этажный дом для обманутых дольщиков, сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

Ввести в эксплуатацию «проблемный» дом по ул. Партизана Железняка, 26 удалось благодаря инициативе обманутых дольщиков, которые организовали жилищно-строительный кооператив «Светлый». Кстати, подобный алгоритм решения проблемы используется в регионе не впервые. Это уже седьмой дом, построенный жилищно-строительными кооперативами. Ранее четыре дома сдал ЖСК-1 для 640 семей. Также два дома на 38 квартир были построены ЖСК «Солонцы-4» по адресам: улица Дубовинского, 2 и 4.

Напомним, что строительство высотки, которая также известна как «Дом поэтов», началось еще в 2006 году. Однако в 2014 строительство было остановлено в связи с банкротством застройщика.