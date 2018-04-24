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Семьи обманутых дольщиков в Красноярске все‐таки заселятся в новый дом
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Семьи обманутых дольщиков в Красноярске все‐таки заселятся в новый дом 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: 360tv.ru
Многоэтажка в Красноярске, которая строилась 12 лет, наконец, примет первых жильцов. Десятиэтажный дом для 78 семей, обманутых недобросовестным застройщиком, уже введен в эксплуатацию. Об этом сообщили в краевом Министерстве строительства и ЖКХ.
Речь идет о многоквартирном доме, известном как «Дом Поэтов» на улице Партизана Железняка (Красноярск). Стройка была приостановлена четыре года назад в связи с банкротством СК «Консоль». После этого участники долевого строительства создали свой ЖСК «Светлый» и общими силами добились завершения строительства.
Высотка «Дом Поэтов» уже седьмая жилая постройка в регионе, введенная в эксплуатацию
жилищно-строительными
кооперативами.
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вице-мэра
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