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Власти Пальма-де-Мальорка вводят запрет на аренду квартир для туристов
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Власти Пальма-де-Мальорка вводят запрет на аренду квартир для туристов 

BFM.RU 1 час назад
Фото: News.ru
На испанском курорте Пальма на острове Мальорка с июня будет введен запрет на сдачу квартир в аренду туристам. По мнению властей, эта мера поможет сдержать рост цен на сдачу жилья на долгий период для местных жителей, передает Русская служба ВВС.
Мэр Пальмы заявил, что эта мера станет примером для других городов, страдающих от массового туризма.
Пока неясно, распространяется ли запрет лишь на частные квартиры, сдаваемые через приложения и сайты. Дома и коттеджи не попадут под ограничения, за исключением находящихся в охранных зонах, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах.
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