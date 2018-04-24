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«Монолит» реализует в Крыму проект реновации промзоны
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«Монолит» реализует в Крыму проект реновации промзоны 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. Представители из 71 страны мира приняли участие в четвертом Ялтинском международном экономическом форуме, который прошел 19-21 апреля. Десятки компаний представили свои проекты. В частности, один из крупнейших застройщиков полуострова Группа компаний «Монолит» презентовала инвестиционный проект.
"Развитие нашей отрасли — одна из основных тем на форуме, что для нашей компании ценно. Много важных вопросов обсуждается для застройщиков, девелоперов и вообще для всего строительного сектора не только Крыма, но и России. Мы представили проект реновации промзоны. Мы вынесли старое и вредное производство из центра Симферополя и разместили здесь многофункциональный центр — здесь и жилье, и деловой хаб", — рассказал генеральный директор ГК «Монолит» Якуб Асанов.
Кроме этого, застройщик поучаствовал в двух секциях. В рамках Молодежных встреч на секции «Зеленое» будущее России и мира" заместитель генерального директора «Монолита» Оксана Афанасьева рассказала о проекте по экологическому образованию «Экомоны».
"Наш экологический проект корпоративной социальной ответственности «Экомоны» добился внушительных результатов в Крыму и стал достойным того, чтобы о нем узнали и на ЯМЭФ! Участники секции, а среди них были лидеры общественных экологических движений со всей России, высоко оценили наши экологические инициативы и выразили желание сотрудничать в деле экологического просвещения детей и молодежи", — поделилась Оксана Афанасьева.
На секции основного дня «Кадровое обеспечение промышленного роста» Афанасьева озвучила проблемы кадрового обеспечения в строительной отрасли. В частности, на примере «Монолита» был составлен топ востребованных профессий, портрет рабочего строительства, а также были предложены пути развития кадрового обеспечения и рынка труда в Крыму.
"Вопрос кадрового обеспечения в сфере строительства не перестает быть актуальным и с каждым годом его важность возрастает. При высоких темпах строительства и ориентации на стратегические цели в размере 120 миллионов квадратных метров, которые озвучивает руководство страны, сегодня отсутствует конструктивный диалог между министерством труда и социальной защиты, министерством образования, науки и молодежи и непосредственно работодателями, что порождает ощутимое несоответствие и несогласованность в уровне профессиональной подготовки и приоритетных компетенциях для крымского рынка труда", — подытожила заместитель генерального директора.
"Крымская роза" вышла на строительство
В прошлом году на ЯМЭФ компания представила проект комплексной застройки «Крымская роза» общей площадью 1 миллион квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости. Уже в ближайший месяц начнется строительство первой очереди, площадь которой 1,7 гектара под 30 тысяч квадратных метров будущего жилья. Сейчас идут подготовительные работы: закончено ограждение территории, планировка, начались работы по рытью котлована.
"Крымская роза" — крупнейший девелоперский проект для Крыма, около миллиона квадратных метров в Симферополе. Мы уже начали строительство. Кроме того, в рамках этого проекта мы заключили контракт с питерской компанией и выступили инвесторами по строительству небоскребов. Это будут первые в Крыму огромные здания по 165 метров в высоту, 48 этажей. Пока максимум на полуострове — 22-25 этажей, больше нет. Таких зданий будет два, это порядка 150 тысяч квадратных метров", — сообщил Якуб Асанов.
Всего в «Крымской розе» будет пять районов, в каждом — по три-пять кварталов, отличающихся по архитектуре, высотности, классу квартир, благоустройству и так далее. Строительство будет вестись по географическому принципу: от города к неосвоенной территории. В целом в рамках проекта на замусоренных 100 гектарах земли появятся парковые зоны, велодорожки, детские сады, школы, больницы, дворец водных видов спорта, церковь, мечеть и продуманные условия для развития бизнеса на территории нового микрорайона.
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