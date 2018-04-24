Мэр Краснодара считает нецелесообразной реновацию по московской схеме

КРАСНОДАР , 24 апреля. / ТАСС /. Схема реновации, применяемая в Москве , не подойдет для Краснодара, хотя здесь проблема расселения ветхого жилья стоит достаточно остро, сообщил во вторник журналистам мэр Евгений Первышов

"Реновация в том виде, в котором представлена в Москве, предполагает снос старых кварталов, вложение безумное бюджетных средств, продажу участков для строительства более современных комплексов. В таком виде для Краснодара она не подходит", — сказал мэр.

В Краснодаре планируется расселить около 20 тыс. кв. м жилья.

По словам Первышова, вопрос расселения из ветхого жилья в городе решается другими способами, и на эти цели необходимо около 1 млрд рублей.