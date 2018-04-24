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Мэр Краснодара считает нецелесообразной реновацию по московской схеме
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Мэр Краснодара считает нецелесообразной реновацию по московской схеме 

ТАСС 1 час назад
КРАСНОДАР, 24 апреля. /ТАСС/. Схема реновации, применяемая в Москве, не подойдет для Краснодара, хотя здесь проблема расселения ветхого жилья стоит достаточно остро, сообщил во вторник журналистам мэр Евгений Первышов.
Ранее СМИ сообщали, что глава Минстроя РФ Михаил Мень считает возможным применить опыт реновации для Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и других крупных городов России.
"Реновация в том виде, в котором представлена в Москве, предполагает снос старых кварталов, вложение безумное бюджетных средств, продажу участков для строительства более современных комплексов. В таком виде для Краснодара она не подходит", — сказал мэр.
В Краснодаре планируется расселить около 20 тыс. кв. м жилья.
По словам Первышова, вопрос расселения из ветхого жилья в городе решается другими способами, и на эти цели необходимо около 1 млрд рублей.
Президент РФ Владимир Путин в июле 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. В нее вошло более 5 тыс. домов, большинство из которых — пятиэтажные «хрущевки». Это почти 70% имеющегося жилищного фонда такого типа в столице.
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