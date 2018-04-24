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Подмосковные ГУПы в IV квартале 2017 года перечислили в бюджет региона более 120 млн рублей
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Подмосковные ГУПы в IV квартале 2017 года перечислили в бюджет региона более 120 млн рублей 

Rambler News Service 1 час назад
По итогам четвертого квартала 2017 года подмосковные государственные унитарные предприятия перечислили в бюджет региона 123,5 млн руб. В годовом выражении показатель сократился на 16,6% из-за сокращения числа ГУПов, сообщил министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.
«По результатам финансово-хозяйственной деятельности за четвертый квартал 2017 года в бюджет области перечислено в 2018 году 123,5 млн руб. Эта сумма равна 83,4% от аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя, в первую очередь, связано с сокращением государственных унитарных предприятий Московской области. Данная работа проводится министерством совместно с отраслевыми органами власти», — приводит слова Аверкиева пресс-служба его министерства.
Он добавил, что по состоянию на 1 января 2018 года в реестре собственности Московской области числилось 32 предприятия, тогда как годом ранее эта цифра составляла 56 предприятий. Сохранили свой статус основных плательщиков такие предприятия как ГУП МО «Мособлгаз», ГУП МО «МОБТИ», ГУП МО «НИиПИ градостроительства».
В пресс-службе отметили, что в соответствии с законом Подмосковья «О государственных унитарных предприятиях» соответствующие структуры обязаны перечислять в бюджет остающиеся после уплаты налогов 50% прибыли.
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