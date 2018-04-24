Штрафы за незаконную продажу алкоголя во время ЧМ-2018 составят 3-5 тысяч рублей в Нижегородской области

Соответствующее решение приняло Законодательное собрание региона на заседании 24 апреля.

Так, принятые парламентом изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях предполагают штрафы за несанкционированную реализацию спиртных напитков юридическими лицами — от 150 до 300 тысяч рублей, должностными — от 40 до 50 тысяч рублей, гражданами — до 5 тысяч рублей. Ограничения будут действовать в регионе только в период проведения чемпионата.

Напомним, полный запрет на продажу алкоголя будет действовать во время игр в радиусе двух километров вокруг «Стадиона Нижний Новгород», в аэропорту и на железнодорожном вокзале.