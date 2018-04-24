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Штрафы за незаконную продажу алкоголя во время ЧМ-2018 составят 3-5 тысяч рублей в Нижегородской области
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Штрафы за незаконную продажу алкоголя во время ЧМ-2018 составят 3-5 тысяч рублей в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Соответствующее решение приняло Законодательное собрание региона на заседании 24 апреля.
Так, принятые парламентом изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях предполагают штрафы за несанкционированную реализацию спиртных напитков юридическими лицами — от 150 до 300 тысяч рублей, должностными — от 40 до 50 тысяч рублей, гражданами — до 5 тысяч рублей. Ограничения будут действовать в регионе только в период проведения чемпионата.
Напомним, полный запрет на продажу алкоголя будет действовать во время игр в радиусе двух километров вокруг «Стадиона Нижний Новгород», в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
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