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Названа средняя зарплата московских учителей
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Названа средняя зарплата московских учителей 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Во вторник депутаты Московской городской думы посетили столичную школу №1547 на Белореченской улице, познакомились с тем, как проходит обучение, и пообщались с учениками, передает "ТВ Центр".
В школе реализуются такие проекты, как Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования и Академический научно-технологический класс. После экскурсии прошел круглый стол, на котором депутаты поинтересовались у руководителя Департамента образования, как Москва делиться своим опытом с регионами, что нужно сделать, чтобы все школы были высокопрофессиональными, а также об уровне зарплаты учителей.
"На сегодня нижняя граница учительской зарплаты, если учитель работает на полную ставку, то это не менее 68 тысяч. И вот сейчас практически все школы выполняют это условие. Средняя зарплата за первый квартал вышла где-то 89 тысяч с копейками тысяч рублей", — сообщил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.
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