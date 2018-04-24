Названа средняя зарплата московских учителей 

Во вторник депутаты Московской городской думы посетили столичную школу №1547 на Белореченской улице, познакомились с тем, как проходит обучение, и пообщались с учениками, передает "ТВ Центр".
В школе реализуются такие проекты, как Курчатовский центр непрерывного конвергентного образования и Академический научно-технологический класс. После экскурсии прошел круглый стол, на котором депутаты поинтересовались у руководителя Департамента образования, как Москва делиться своим опытом с регионами, что нужно сделать, чтобы все школы были высокопрофессиональными, а также об уровне зарплаты учителей.
"На сегодня нижняя граница учительской зарплаты, если учитель работает на полную ставку, то это не менее 68 тысяч. И вот сейчас практически все школы выполняют это условие. Средняя зарплата за первый квартал вышла где-то 89 тысяч с копейками тысяч рублей", — сообщил руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина.