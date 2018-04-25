Молодые специалисты из Красноярского края получат 90% стоимости жилья

Больше 150 молодых красноярских специалистов смогут купить квартиры или построить дома с бюджетной поддержкой. О порядке назначения субсидий в регионе сообщили в краевом Министерстве сельского хозяйства и торговли.

Преимущество при определении получателей господдержки отдается многодетным молодым семьям. Также в приоритете молодые специалисты, которые проживают и трудятся на селе и планируют строить жилье, а не покупать его на вторичном рынке

Субсидии в регионе выделят по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Местные власти делают это для привлечения молодежи в сельскую местность и развития ее перспектив.

Больше, чем на четыре миллиарда рублей увеличится красноярский бюджет до 2020 года. Такой проект приняли накануне депутаты местного Горсовета.