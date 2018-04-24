Ещё
До конца рабочей недели не забудьте исполнить обязанности по налогу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

До конца рабочей недели не забудьте исполнить обязанности по налогу 

Время бухгалтера 1 час назад
Плательщикам налога на прибыль предстоит выполнить ряд мероприятий до 28 апреля.
Благо, что эта дата выпадает на рабочую субботу — можно все успеть сделать, и с чувством выполненного долга спокойно уйти на четырехдневный отдых.
Что нужно осуществить:
перечислить первый ежемесячный аванс, подлежащий оплате во втором квартале, если вы отчитываетесь ежеквартально;
сдать декларацию и оплатить аванс за первый квартал, за март по форме, установленной Приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@;
отправить расчет по налогу за первый квартал, за март по форме, утвержденной Приказом ФНС от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@;
перечислить в бюджет аванс при превышении выручки 5 млн руб., 15 млн руб. ;
оплатить аванс, если доходы не превышали 15 млн руб. за каждый из четырех предшествующих кварталов.
Время бухгалтера: последние новости
Как отразить в НДС-декларации налоговые новшества Налоговики рассказали о налогообложении участков земли Обсуждается повышение ставки НДФЛ до 15 процентов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах113
Кадыров пригрозил Трампу и Меркель тюрьмой237
Скончался Геннадий Леонов9
Украина объявила России речную блокаду218
Зачем Понаровская вернулась в Россию30
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:59
В день инаугурации Путин обойдется без «Кортежа»
Политика
05:37
Тарасова расплакалась у гроба Дорошиной
Шоу-бизнес
00:59
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах
Общество
01:14
«Бархатная», но не революция
Кавказ Статьи
00:27
Украина объявила России речную блокаду
Украина В мире
Сколько зарабатывал Высоцкий
Шоу-бизнес Статьи
01:15
Россию не устроили ответы Британии о Скрипале
Политика
01:20
Чего Россия не покажет на параде
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение