До конца рабочей недели не забудьте исполнить обязанности по налогу 

Плательщикам налога на прибыль предстоит выполнить ряд мероприятий до 28 апреля.
Благо, что эта дата выпадает на рабочую субботу — можно все успеть сделать, и с чувством выполненного долга спокойно уйти на четырехдневный отдых.
Что нужно осуществить:
перечислить первый ежемесячный аванс, подлежащий оплате во втором квартале, если вы отчитываетесь ежеквартально;
сдать декларацию и оплатить аванс за первый квартал, за март по форме, установленной Приказом ФНС от 19.10.2016 № ММВ-7-3/572@;
отправить расчет по налогу за первый квартал, за март по форме, утвержденной Приказом ФНС от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@;
перечислить в бюджет аванс при превышении выручки 5 млн руб., 15 млн руб. ;
оплатить аванс, если доходы не превышали 15 млн руб. за каждый из четырех предшествующих кварталов.