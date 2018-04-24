Власти Москвы: в городе пока нет полноценных «умных» домов

МОСКВА , 24 апр — РИА Недвижимость. В Москве пока нет полноценных «умных» домов, сообщил в ходе конференции Smart City руководитель направления «Информационные технологии в ЖКХ» департамента информационных технологий столицы Илья Демин

"Создаётся просто инфраструктура, которую пытаются обьединить, и она очень долго создаётся, так как делается на вторичном рынке", — объяснил он.

По его словам, в 50% домов уже сейчас действует удаленная система показания работоспособности.

"Мы говорим о тех домах, где приборы учёта принадлежат государственным учреждениям. Это порядка 85% домов", — объяснил Демин.